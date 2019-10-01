شدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على أنه في حال لم يتخذ العالم موقفا قويا وصلبا لكبح إيران «سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم»، مؤكدا أن المملكة تفضل الحل السياسي السلمي لحل الخلاف مع إيران عوضا عن الحل العسكري.ووصف في لقاء أجرته معه قناة CBS الأمريكية في برنامج 60minutes، الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية لأرامكو بأنه عمل أحمق، ومن أعمال الحرب من طرف إيران، لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم، وأن الهدف الإستراتيجي الوحيد لإيران خلف هذه الهجمات هو إثبات أنهم «حمقى». وأوضح أن أسعار النفط ستقفز إلى «أرقام هائلة» إذا لم يتحد العالم لردع إيران.وحول اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان «إذا أوقفت إيران دعمها سيكون وقتها الحل السياسي في اليمن أسهل بكثير». واعتبر جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي مؤلمة جدا، متوعدا بمحاسبة كل مسؤول عنها، مشددا على أنه لم يعلم بالحادثة قبل وقوعها، وأنه لا يشكل أي صحفي تهديدا للمملكة، وأن التهديد للمملكة هو ما حصل ضد صحفي سعودي في القنصلية السعودية.وأكد ولي العهد أن السعودية دولة يحكمها القانون، بعض الأنظمة قد أختلف معها شخصياً لكن طالما هي فاعلة يجب احترامها حتى يتم تعديلها. وأضاف: «مهمتنا العمل ليل نهار لجعل مستقبل السعودية أفضل بكثير من أي شيء حدث في السابق»، داعيا الجميع لزيارة السعودية ورؤيتها واقعياً ومقابلة المواطنين والمواطنات ليحكموا بأنفسهم علينا. وفي ما يلي نص الحوار:• هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟•• بلا شك لا، هذه كانت جريمة بشعة، لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصاً أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.• ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك؟•• عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد، ما حدث كان خطأ، ولا بد أن أتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلا.• العالم يريد إجابة على هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟•• البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعملون للحكومة السعودية يوميا، من المستحيل أن يرفع الـ3 ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية، أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.• اثنان من أقرب مستشاريك المقربين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وتم إعفاؤهما من قبل الملك، وأخرجا من دائرتك الخاصة، السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين لك؟•• التحقيقات قائمة (حاليا)، ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسيحال للمحكمة دون أي استثناء.• لقد قرأت ما قاله المدعي العام السعودي عن أولئك الذين وجهت إليهم التهم في هذه الجريمة، التفاصيل كانت بشعة، عندما سمعت أن أشخاصاً مقربين منك وفي حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة المروعة وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنك أمرت بها، ماذا كنت تعتقد؟•• أعتقد أن ما ذكرته غير صحيح، لا يوجد أي بيان رسمي أعلن من الحكومة الأمريكية في هذا الخصوص، لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخصا قريبا مني قام بأمر مثل هذا، توجد تهم وهي تحت التحقيق، لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه، خصوصاً كحكومة المملكة العربية السعودية، جراء جريمة كهذه.• لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية أنك استهدفت شخصياً خاشقجي، وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟•• أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات للعلن، إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم إخراجها.• ما نوع التهديد الذي يُشكله كاتب عمود في صحيفة للمملكة العربية السعودية حتى يجعله يستحق أن يقتل بهذه الوحشية؟•• لا يوجد أي تهديد من أي صحفي، والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمة البشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.• لقد تحدثت مع عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل مجيئي إلى هنا، وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي وما حدث في اليمن فإنه «ليس هناك الكثير من النوايا الحسنة هنا في الكونغرس تجاه السعودية»، ما هو حجم الضرر الذي حل بالعلاقة؟•• العلاقة أكبر بكثير من هذا، وهذه حادثة بشعة ومؤلمة لنا جميعاً، دورنا أن نعمل ليلاً ونهاراً لتجاوز هذا الأمر، والتأكد بأن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي.• الهجوم على المنشآت النفطية ضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمت مهاجمتكم على حين غرة؟•• قد أختلف معك قليلاً، هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضربت قلب قطاع الطاقة العالمي، هذه الضربة عطلت نحو 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياج أمريكا والصين والعالم بأسره.• المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات أنفقت على المعدات، إذن كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟•• المملكة العربية السعودية بحجم قارة تقريباً، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها، لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.• ما هو برأيك السبب الإستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو؟•• أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم، الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى، وهذا ما فعلوه.• وزير الخارجية مايك بومبيو وصف ما قامت به إيران، على حد تعبيره، أنه «عمل حربي»، هل كان ذلك عملا حربيا؟•• بلا شك، نعم.• ما هو تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟•• المنطقة تشكل نحو 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل نحو 20% من المعابر التجارية العالمية، وتشكل نحو 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الـ3، هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.• إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترمب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية، الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات، إنه مأزق، ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة.•• بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسنرى تصعيداً أكبر، وستهدد مصالح العالم وستتعطل إمدادات الطاقة وستصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.• هل يجب أن يكون رداً عسكرياً؟•• أرجو عدم حدوث ذلك.• لِمَ لا؟•• لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.• هل تعتقد أنه ينبغي على الرئيس ترمب أن يجلس مع الرئيس روحاني، ويصيغان صفقة جديدة؟•• بلا شك هذا ما يطلبه الرئيس ترمب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعاً، من لا يريد الجلوس على الطاولة هم الإيرانيون.• وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟•• أولا إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير، اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.• أنت تقول في هذه الليلة بأنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟•• نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثي منذ أيام عدة وقف إطلاق النار من تجاهه نعتبره بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.• لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟•• كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.• اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على المزيد من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو 12 ناشطة تم احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضِعْنَ في السجن؟•• المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين، لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها.• أنت مُدرك لما يقال عنك في العلن، أنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية، وتحويل الاقتصاد، والحديث عن الإسلام المعتدل، والسماح للنساء بالحصول على مزيد من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقاد لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تم سجنهن؟•• يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.• ما هي الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟•• الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.