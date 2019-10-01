بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الصين الشعبية شي جين بينغ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الصين الصديق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة لكل من رئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس بمناسبة ذكرى استقلال بلاديهما.وأعرب الملك المفدى في برقيتيه باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيسي الدولتين، ولحكومتي وشعبي نيجيريا الشقيقة وقبرص الصديقة، اطراد التقدم والازدهار.