بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة لكل من رئيس الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة في الصين لي كيتشيانغ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية، ورئيس نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، ورئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاديهما.وعبر ولي العهد في برقياته عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرؤساء، راجياً لحكومات وشعوب كل من الصين وقبرص الصديقين، ونيجيريا الاتحادية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.