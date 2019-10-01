انطلقت في محافظة (عفيف) طلائع قيادة دوريات الأمن بالمحافظة التي تم تدشينها صباح أمس (الإثنين)، بتوجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.وأكد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن دوريات الأمن قد تحقق لها لبنة إضافية مهمة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة، مرتكزة على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من الحكومة الرشيدة.ولفت إلى أن الدوريات الأمنية في المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في التطور والتوسع، إذ تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن.وقال: «الدعم الذي تتلقاه هذه الإدارة كغيرها من إدارات الأمن العام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ساهم في انتشارها وتوسع أعمالها ومهماتها اليومية؛ الأمر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية».وأضاف: «متابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة أعمال الدوريات في مختلف المناطق مكنها من أداء كافة أعمالها بكل احترافية، وذلل كثيراً من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي، إذ فازت بثقة المواطن والمقيم بعد أن أصلت مبدأ التعاون والتكاتف لتحقيق هدف واحد وهو الأمن للجميع والوطن وبثت الراحة والطمأنينة في نفوس المستفيدين من خدماتها ال أمنية بالإنجاز المتطور والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات والتعدي على مقدرات الوطن بسوء».