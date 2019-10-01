أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن صدور أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع أمس الأول في محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة.وأكد الأمير خالد الفيصل خلال وقوفه ميدانيا أمس (الإثنين) على الأضرار التي لحقت بمحطة قطار السليمانية، أن نتائج التحقيق الذي ستشارك فيه وزارتا الداخلية والنقل وإمارة مكة سترفع للمقام السامي للاطلاع والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وعن الأضرار التي لحقت بمحطة القطار أكد الأمير خالد الفيصل «لا توجد نسبة محددة للأضرار حتى الآن، الدوران الأرضي والأول سليمان، الأضرار تركزت في الدور الثاني وسقف المحطة». ونفى أمير مكة إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق، وقال: «لا أستطيع أن أوقف أي أحد دون أي سبب معين وواضح، الموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لا بد من التحقق كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟». رافق أمير مكة في الجولة كل من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح. ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح.