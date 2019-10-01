علمت «عكاظ» أن التحقيقات في حريق محطة قطار الحرمين في محافظة جدة تتركز حاليا على معرفة مكان اندلاع الشرارة الأولى للحريق.وأكد مصدر لـ«عكاظ» أن البحث يجري عن تحديد سبب الحريق؛ إن كان ناتجاً عن تماس كهربائي أو اشتعال مواد بترولية، وهو ما يحتاج إلى وقت لفحص العينات التي حصلت عليها الأدلة الجنائية وخبراء الحرائق وتحليلها وإخضاعها للفحص المخبري الدقيق بواسطة أجهزة متطورة عالية الدقة. وتوقع المصدر أن تستغرق عملية تحليل العينات 24 ساعة، موضحا أن الدفاع المدني بجدة زود الخطوط الحديدية بتقرير مبدئي يتضمن قراءة أولية للمشهد، دون تحديد الأسباب.