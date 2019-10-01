أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، توجيهاً لخطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة (الجمعة) القادمة عن موضوع «حرمة الاتجار بالبشر» في صوره المتعددة منها: (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك).ويأتي توجيه الوزير للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.