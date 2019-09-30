تعرض الشاعر مسفر الدوسري لجلطة في المخ نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرياض لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر «عكاظ» أن الفريق الطبي أجرى للدوسري عملية جراحية عاجلة في المخ.

وقالت المصادر ذاتها إن العملية تكللت بالنجاح، إذ بدأت بعض بوادر الاستجابة تظهر على الدوسري، قبل ساعة تقريبا، وهي مؤشرات إيجابية مطمئنة.

يذكر أن الدوسري صاحب تجربة شعرية غنية، وله رؤية نقدية خاصة ومتفردة. صدر له ديوانان شعريان: «صحاري الشوق» و«لعيونك أقول»، وكتاب بعنوان: «ما لم أقله شعرا»، ويشتمل الكتاب على رؤية تدور حول الحب والعلاقات الإنسانية، وهو عضو مؤسس للعديد من المجلات التي تعنى بالشعر العامي ومنها: المختلف، فواصل، مشاعر.