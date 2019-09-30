أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم الرفع بالنتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك لدى وقوف الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ميدانياً على آثار الحريق الذي وقع بمحطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة.

وقال أمير مكة المكرمة: «ننتظر النتائج التي ستقدمها اللجان المشكلة عن أسباب حدوث الحريق، لرفعها للمقام السامي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك»، مبيناً أن وزارتي الداخلية والنقل وإمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في أعمال التحقيق.

وأوضح أن الأضرار وقعت في الطابق الثاني وسقف المبنى، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن عن الأضرار، مؤكداً سلامة الطابقين الأول والأرضي للمحطة.

وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق، أكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يمكن إيقاف أي أحد دون سبب، واصفاً الموضوع بـ«الكبير»، وأن هنالك أمور لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعياً وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.

يُذكر أنه قد حضر الزيارة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ورئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.