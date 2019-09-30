انطلقت أمس الأول في مدينة الرياض دورة «حفظ الطاقة في المباني»، الموجهة للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى 4 أيام.

وتعد هذه الدورة التدريبية الأولى ضمن 10 دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019، في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجيزان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية، التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.

ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة، كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، فيما يعنى المسار الثاني بالبرامج التدريبية التي تسهم في رفع قدرات وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية، للقيام بمهمات ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم، ويهتم المسار الثالث بنشر الوعي عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، من خلال برامج ونشاطات توعوية مستدامة لمنسوبي هذه الجهات.