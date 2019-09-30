أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث سير مروع وقع فجر اليوم (الاثنين) في دبي نتيجة اصطدام حافلة صغيرة (14 راكباً) مع شاحنة، على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة.

ووفقا لما نشرته المؤسسة عبر حسابها في «إنستغرام»، فقد أكد المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي أن فرق الإسعاف وفريق إدارة الأزمات والكوارث هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم التعامل بالسرعة المطلوبة في نقل الحالات البليغة إلى مركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد.

وأعرب بن دراي عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث، ودعا جميع السائقين ومستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السرعة وعدم الانشغال أثناء القيادة، كما أبلغ بن دراي تعازيه لذوي وأسر المتوفين سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.