أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم سعد بن شاحوف ابن قربس الرويلي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1019114279)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 1441/3/2 الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ(25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.