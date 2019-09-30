أنهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجدل حول صورة المرأة في بطاقة الهوية الوطنية بتأكيدها على عدم إمكانية أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في البطاقة الوطنية من دون حجاب. جاء ذلك رداً من «الأحوال المدنية» عبر حسابها في «تويتر» أمس (الأحد) على تساؤل حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال دون حجاب، ليأتي الرد من الأحوال المدنية بأنه «لا يمكن». وفي غضون ذلك أوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات. يذكر أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.