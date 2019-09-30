نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أمس (الأحد)، حملة تفتيشية واسعة النطاق، ضبطت خلالها بعض المحلات التجارية بمدينة الرياض، اتضح بأنها تقوم بالاتجار بأجهزة تنتهك حقوق الملكية الفكرية ويُحظر استغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الترويج لها، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المستحقة.وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعياً للإنفاذ الفعَّال لحقوق الملكية الفكرية، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية.وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد حملات توعوية عديدة نفذتها الهيئة بالشراكة مع الجهات المعنية للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات.