أعلنت الشركة العربية السعودية للتعدين «معادن» صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا لمجلس الإدارة وعضواً غير تنفيذي في المجلس، وسيُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.وأعرب أعضاء مجلس إدارة معادن وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها عن سعادتهم بتعيين ياسر الرميان في هذا المنصب، متمنين له التوفيق والنجاح نحو نقل «معادن» لتكون عملاق تعدين سعوديا عالميا يحقق طموحات المستثمرين ومُساهما فعالا في التنمية الوطنية، كما تقدموا بالشكر والتقدير للرئيس السابق للمجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على جهوده ودوره في تحقيق أهداف المجلس خلال فترة ترؤسه.