أخضع المدير الفني لفريق الوحدة كارينيو جميع اللاعبين لإجراء لقاء ودي أمام فريق وج عقب فوزهم الأخير على الفتح بهدفين نظيفين، والصعود إلى المركز الثالث وانتهى اللقاء بفوز الوحدة على وج بهدفين مقابل لاشيء، سجلت عن طريق اللاعبين علي النمر وأحمد عبده. هذا ويهدف المدرب كارينيو من إجراء وديات ومناورات عقب كل لقاء رسمي دون توقف إلى خلق فريق قوي متجانس ومستعد فنيا لأي مواجهة. وطالب المدرب كارينيو اللاعبين بمواصلة ذات العطاء والطموح في حصد النقاط والانتصارات في مواجهة ضمك يوم الخميس القادم في أبها. من جانب آخر، جار الترتيب لنقل جماهير الوحدة قبل مدرج الفرسان عبر حافلات وتذاكر مجانا ومكافأة تحفيزية للاعبين من أجل مواصلة الانتصارات والوجود ضمن مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.