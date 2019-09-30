أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم قرارات انضباطية تجاه عدة أندية، ألزمت من خلالها نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية بمائة ألف ريال، وأوقفت اللجنة رئيس نادي الشباب خالد البلطان مباراة واحدة عن مرافقة فريقه في المباريات الرسمية التي تُقام على مستوى المملكة وإلزامه بدفع عشرة آلاف ريال، وإلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ وفرضت غرامة مالية على النادي الأهلي بعشرة آلاف ريال. وقبلت لجنة الانضباط احتجاج نادي النهضة من الناحية الشكلية والموضوعية، وألغت نتيجة مباراته مع القادسية واعتبار الأخير خاسراً بنتيجة (0-3) لعدم أهلية مشاركة لاعب القادسية حسن العمري في مباراة الفريقين، وإلزام نادي القادسية بدفع غرامة مالية مقدارها (37500) ريال.