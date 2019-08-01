أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه الإلكتروني، أن الولايات المتحدة، فرضت أمس (الأربعاء) عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.وقال مسؤول أمريكي كبير، إن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي، مبينا أن ظريف ساعد في تنفيذ «جدول أعمال متهور» لخامنئي.وأضاف «أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة، وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار».