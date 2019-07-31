خاض الباطن مواجهتين وديتين أمام سيراميكا كليوباترا، والقناة، المصريين، تعادل في الأولى 1/1، وفي الثانية فاز 1/0، يأتي ذلك ضمن معسكره المقام بالإسماعيلية تحضيراً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وكان مدرب الباطن رضا جدي، لعب بعدد من اللاعبين بهدف منحهم فرصة أكبر، ويواصل الباطن تدريباته يومياً على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر وسيخوض 3 مواجهات ودية قادمة قبل العودة الى حفر الباطن وبدء المرحلة الأخيرة من التحضير لأولى مواجهات الفريق في الدوري أمام الكوكب بالخرج في 21 من الشهر القادم.