زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء), حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في مدينة سكاكا، إثر تعرضها لذبحة قلبية أُدخلت على إثرها لمركز القلب، حيث تم تركيب دعامة الشرايين التاجية.واطمأن الأمير فيصل بن نواف على صحة الحاجة العراقية، واستمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني إلى التفاصيل حالتها، داعياً الله لها بالشفاء العاجل.ووجه أمير المنطقة بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة.وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لأمير منطقة الجوف وجميع الجهات التي باشرت حالتها.