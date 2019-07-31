أكد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، أن مركز الملك سلمان للإغاثة يُقدِّم خدماته الإنسانية لعموم محافظات الشعب اليمني دون أدنى تمييز، حيث شملت مساعداته كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإيوائية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، منوهاً بالمشاريع النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المُجندين، والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، وبرنامج تركيب الأطراف الصناعية لمن بُترت أطرافهم.وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن سعادته بالجهود التي يقوم بها المركز لنجدة اليمن وأهله، مؤكداً أنها رسالة واضحة بأن المملكة عنوان للسلام والإنسانية، ورفع معاناة الشعوب المنكوبة والمتضررة.جاء ذلك خلال زيارته اليوم (الأربعاء) لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يرافقه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بن عوض باحارثة، حيث التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومسؤولي المركز.وفي بداية اللقاء، رحَّب الربيعة بالضيف ومرافقيه، وبحثوا آخر المستجدات على المستوى الإغاثي، وآلية العمل لإيصال المعونات والمساعدات للأشقاء اليمنيين.وأكد الدكتور الربيعة تسخير المركز إمكانياته لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع مسؤولي الحكومة اليمنية والهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية، ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، كما جرى استعراض مستجدات المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي يُقدمها المركز لليمن.