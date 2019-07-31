يُعاني حي التجمع الخامس في مصر من خلل بيئي، إذ أدى قتل أعداد كبيرة من الكلاب الضالة إلى انتشار ثعابين «الطريشة» الخطيرة.ويقول أستاذ السموم والأورام المصري أحمد شكري، إن هذه الثعابين رغم قصرها وصغر حجمها إلا أنها قوية جداً ويمكن لسمها أن يقتل الإنسان في دقائق، كما أن لعضتها تأثيراً أكبر مما تُخلِّفه 6 آلاف عضة كلب، وهي قادرة على التكيف والتخفي في الرمال بفضل لونها الأصفر.وأوضح شكري أن الكلاب الضالة وإن لم تكن عدواً طبيعياً لأفاعي «الطريشة»، إلا أنها تُشكل مصدر خوف يمنع هذه الزواحف من الاقتراب من المنازل، فالأفاعي بطبيعتها تهرب من أي خطر ولا تُهاجم إلا إذا شعرت بتهديد.وأشار إلى أن من أسباب ظهور هذه الثعابين أيضا هو ارتفاع درجات الحرارة.ونصح أستاذ السموم والأورام، بعدم التعامل المباشر مع تلك الحيوانات السامة، وإبلاغ الجهات المختصة، موضحاً أن الإنسان الذي يتعرض للدغة الأفعى يتغير لون جسمه إلى الأسود ويظهر تورم شديد على الجزء الملدوغ قبل أن يلقى حتفه إذا لم يتم إنقاذه في خلال الدقائق الأولى.