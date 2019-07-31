سجل البنك الأهلي التجاري أرباحا صافية قياسية قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بلغت قيمتها 6.24 مليار ريال، مقارنة بـ 5.65 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، لترتفع أرباح البنك بما يعادل 585 مليون ريال، وبنمو نسبته 10.4%.وأعلن البنك أن الأرباح الصافية بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك نمت بنسبة 14.5% لتسجل 5.46 مليار ريال مقارنة بـ 4.77 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 693 مليون ريال.وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد الغامدي أن قوة المركز المالي للبنك الأهلي تعزز قدرته على النمو، مؤكداً أن النتائج تعكس استمرارية البنك في العمل بإستراتيجيات مكَّنته من تحقيق طموحات مساهميه ومواصلة تنمية وتنويع مصادر دخله، ودعم موارده المالية والبشرية لتقديم خدمات متميزة لعملائه، مبيناً أن النمو على صافي أرباح البنك أكد قدرته على التوظيف الأكفأ لأصوله.ولفت الغامدي إلى أن موجودات البنك بلغت 479 مليار ريال، مقابل 456 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2018.