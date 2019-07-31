أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أهمية توحيد الجهود والإمكانات لرفع وتيرة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وحث خلال لقائه اليوم (الأربعاء) محافظ البنك المركزي حافظ معياد على أهمية تعزيز الموارد بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والقنوات المالية ليتعافى الواقع الاقتصادي لليمن، ويتجاوز التحديات المترتبة جراء تمرد ميليشيا الحوثي على الوطن والعبث بمقدراته.من جهته جدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي حرص بلاده على إنجاح عملية السلام ودعم جهود الأمم المتحدة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها. واستعرض خلال لقائه اليوم نائب السفير ألالماني لدى اليمن يان كراوزر المستجدات المتعلقة بعملية السلام لاسيما الجهود الأممية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكداً حرص حكومته على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى استناداً إلى مبدأ الكل مقابل الكل كونه ملف إنساني بحت.