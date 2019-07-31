أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، لافتاً إلى أن الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن التحالف بين البلدين تعزز بالتضحيات وتعمق بالتنسيق والحوار والصدق، وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات.وأشار قرقاش إلى أن السياسات الإعلامية القطرية الطائشة التي يُديرها المال والمرتزقة، وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها، تُعمِّق من أزمتها وتُرسِّخ عزلتها.وعبَّر قرقاش عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، عن ثقته بقوة ومتانة العلاقة الاستراتيجية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، مبيناً أن هذه العلاقة تترسخ كل يوم على كافة المستويات.وأضاف: «في خضم ذلك، آسف على من يُدير سياسة قطر ويُعمِّق محنتها».