يختتم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً نقدياً تاريخياً، يتوقع أن يخفض فيه معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً لتعزيز نمو الاقتصاد. وبحسب خبراء اقتصاد، فإن البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق، سيعلن خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية (0.25 نقطة) معدلات الفائدة اليومية، التي تحكم كل الديون الأخرى، بينما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمعدلات فائدة أدنى. وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي هاجمه الرئيس الأمريكي مرات عدة، للصحفيين لاحقاً.وكان باول قد أكد أن المؤسسة مستعدة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم الذي سجل للتو نمواً للسنة العاشرة على التوالي.