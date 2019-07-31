ألغت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب من الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، الأربعاء.

واعتبرت محكمة التحكيم الرياضي بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن «الجهة المختصة» لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن البحث في مصير النهائي يعود إلى «الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي»، الذي سينظر في الأحداث، التي رافقت مباراة الإياب في الدور النهائي في 31 مايو في تونس «واتخاذ القرار في ما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها».