ضبطت بلدية محافظة القطيف أحد المطاعم بالمحافظة، يستخدم دجاجا ولحوما مجهولة المصدر وعليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط 100 كيلو من الدجاج والحوم مجهولة المصدر وبان عليها علامات الفساد، لافتا إلى أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المطعم وتغريمه، ومؤكدا بأن المخالفات المرصودة تتمثل في عدم توفر بيئة مناسبة لتحضير المأكولات، بالإضافة إلى سوء نظافة المطعم، ووجود فضلات فئران في أرجائه.

وأكد المهندس الحسيني على أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء من خلال الجولات الميدانية التي ينفذها المراقبين الصحيين للحفاظ على الصحة العامة، موضحا بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة، لافتا إلى أن الحملات تستهدف التأكّد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومن مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك، كما أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.



مبينا إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.