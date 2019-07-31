يُنظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة لقاء المدرب الإيطالي فابيو كابيلو بالمدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في رياضة كرة القدم، وذلك في محاضرة تقام (السبت) القادم الساعة 30: 7 مساءً في مدينة الرياض.ويعد الإيطالي كابيلو أحد أبرز المدربين في مجال رياضة كرة القدم بعد قيادته لأكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في أوروبا، منها منتخبا انجلترا وروسيا وأندية ميلان وريال مدريد وروما ويوفنتوس، وتحقيقه لقب كأس أبطال أوروبا مع نادي ميلان، بالأضافة لتحقيقه لقب الدوري 9 مرات مع جميع الأندية التي قادها فنياً. ويهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع بها كابيلو إلى المدربين السعوديين في المحاضرة التي تمتد لساعتين تقريبا، يتخللها حوار بين الجانبين وذلك في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية تنفيذاً لبرامج المعهد المنبثقة من برامج الهيئة العامة للرياضة المواكبه لرؤية المملكة 2030، حيثُ يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والدورات التي ينفذها المعهد في سبيل تطوير الرياضة والرياضيين في مختلف التخصصات.من جانبه، أكد مدير معهد إعداد القادة عبدالله حماد، أن «استقطاب المدرب الايطالي ولقائه بالمدربين السعوديين جاء لما يمتلكه من تاريخ وخبرة فنية عريضة في هذا المجال الذي يعد من المهام الأساسية في تطوير وبناء لاعبي كرة القدم للقدرة على صنع أجيال تستطيع المنافسة في مختلف البطولات»، مضيفا: «حرصنا على توجيه الدعوات لجميع الجهات الرسمية بدءا من اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المختصة في شؤون المدربين الوطنيين، وكذلك الأندية ومدربيها لحضور اللقاء، الذي نأمل أن يعود بالنفع على المدرب الوطني في قادم الأيام».