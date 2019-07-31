كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه كان يعتزم إذا ما رفض الشعب الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، إجراء انتخابات مبكرة والتنحي.

وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن الرئيس السيسي تطرق إلى «تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر والظروف التي حدثت فيها خلال جلسة حكومة المحاكاة بالمؤتمر السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري قال: «واحنا بنعمل الإجراءات، حرصنا أن يكون تصورنا هو إيجاد حل قوى جدا وجريء جدا للمشاكل الاقتصادية، في ظل تعرض الدولة لثورتين خلال 3 سنوات».

وأضافت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري أشار قائلاً: «كل الزملاء أثناء نوفمبر 2016 كانوا متحسبين من رد الفعل والكل في التصويت كان خايف أيوة كان خايف، واحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، والكل كان متحسب، لكن أنا هنا مش بذكي نفسى وقلت لا، قلت الحكومة تجهز لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبني بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشي لحد تاني يقدر».