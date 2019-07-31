تفقد محافظ محافظة وادي الفرع عايض آل مشيط يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبداللطيف بن هنود مركز استقبال و ضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو بطريق الهجرة في المحافظة ⁧‫والعيادات المتنقلة، وذلك للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن. وكان في استقبال المحافظ مدير مكتب تعليم محافظة وادي الفرع والمشرف العام على المركز حامد الجابري، واطلع المحافظ على كافة الخدمات التي يقدمها مركز الاستقبال، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. كما كثفت بلدية محافظة ⁧‫وادي الفرع⁩ الاستعداد لموسم حج هذا العام بتوجيه الفرق الرقابية وتكثيف الرقابة بالمحطات على طريق الهجرة السريع، وتشمل الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية والتأكد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات، كما تم تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أي ظروف طارئة.