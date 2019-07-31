في خطوة لتعزيز حقوق المرأة الهندية أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يحظر الطلاق «الفوري البائن» أو الطلاق بالثلاث وصنّفه جريمة جنائية يُعاقب من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات. ويعرف الطلاق البائن، في الهند، بأنه «الطلاق الثلاثي» أو الطلاق بالثلاثة، أي أن الزوج يطلق زوجته بمجرد أن يقول لها أنت «طالق، طالق، طالق».وجرّم القانون الجديد كل أشكال الطلاق البائن بهذه الطريقة، سواء حلف الزوج يمين الطلاق مباشرة أمام زوجته أو من خلال رسالة نصية أو حتى بالبريد الإلكتروني. وكانت المحكمة العليا حظرت هذا النوع من الطلاق، عام 2017، وقالت إنه ممارسة غير دستورية.إلا أنه بموجب القانون الجديد، سيعاقب الرجال الذين يطلقون بالسجن ثلاث سنوات.