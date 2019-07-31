تساهم مؤسسة مسك الخيرية في تدريب كشافة وزارة التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام في المخيم الإعدادي للمشاركين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام في محافظتي جدة والطائف بمشاركة 1200 كشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج، والذي يهدف إلى ‏تدريب الشباب السعودي تدريباً نوعياً في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وإثراء معارف ومهارات الشباب المشاركين وإكسابهم خبرات وتجارب نوعية، المشاركة في إنجاح موسم الحج واثراء التجربة الدينية للحجاج، من خلال أجزاء تفاعلية وعملية ومعرفية تقدم ورش تدريبية وتطبيقية وجوانب معرفية وغيرها من الجوانب التي تٌكسب الكشاف مهارات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن.وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي: «تعاون مؤسسة مسك الخيرية من خلال برنامج (مسك المشاعر) ومشاركتها في تدريب وتهيئة الكشافة المتطوعين المشاركين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من وزارة التعليم في المخيم الإعدادي بمحافظتي جدة والطائف بواقع 7200 ساعة تدريبية لجميع الكشافين المشاركين، تٌعد نقلة نوعية في التدريب المكثف لكافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن من خلال ورش تدريبية مشوقه تعزز القيم وأخلاقيات العمل التطوعي في الطوارئ وحل المشكلات في الحج، والمفاهيم في التطوع، وفهم وتقبل الثقافات المختلفة، والعمل الجماعي وإدارة الحشود، و فنون التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى أنها تدرب الشباب على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج من أجل القيام بخدمة ضيوف الرحمن بطريقة احترافية في المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة من بداية رحلة الحج و حتى نهايتها».