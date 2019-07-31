عبدالكريم الذيابي (الطائف) @r777aaتنطلق غداً (الخميس) فعاليات موسم الطائف في اربعة مواقع، سوق عكاظ، قرية ورد بالردّف، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل، مسابقات التحدي الجبلي (سادة البيد) في مرتفعات الهدا والشفا، بأكثر من 70 فعاليه رئيسيه متنوعه يندرج تحتها العديد من الفعاليات بعد انتهاء الاستعدادات في وجهاته الاربع. سوق عكاظ رصدت عكاظ امس في جوله ميدانيه تجهيزات اجنحة 11 دوله عربيه، تفوح بثقافات هذه الدول على حده وابرز مأكولاتها العربيه المتوارثه الاصيله والدول بالاضافه للسعوديه الامارات ومصر والبحرين والكويت والعراق ولبنان والمغرب والاردن وعمان وتونس، اذ سيجد الزائر حدائق بابل والسوليدير ومصر القديمه وتفاصيلها وقهوة ام كلثوم والفيشاوي والكشري، وطاولات السّمر في ازقّة مصر وشوارعها المليئه بلطائف قصص المصريين ادبا وشعراً، كذلك الامر في البحرين والبحّاره وفي عمان شلالات صلاله والحلوى العمانيه، وفي الامارات الصالونه والبلاليط وفي الاردن المنسف والكنافه الاردنيه، وغيرها من الفنون والاكلات الشعبيه في الدول الأخرى، كما شملت التجهيزات توسعة الجاده محاطه بمضامير للجلوس والمشاهده وفي السوق الشعبي القوافل تحمل القوافل فوق ظهورها تعبر دكاكين السيوف والتراثيات والفخاريات، كما انتهت الاعمال في قرية المطاعم العالميه والتي سيكون مقدمي الوجبات فيها من السعوديين والسعوديات، كما تم انجاز تغطية المسرح ومعرض الجاحظ وساحات الموسيقى والخط العربي وباقي الاجنحه الأخرى، كما تتهيأ صخرة الشعر لاستقبال منافسات مسابقات الشعر الفصيح بين 22 شاعراً، ستوّج الفائز بجائزة البرده ومليون ريال سعودي وسيشهد المسرح عدد من الحفلات الغنائيه. قرية ورد: تكتسي حديقة الردّف هذه الايام بالورود الطائفية، اذ لارائحة ولا طعم فيها سوى الورد الطبيعي الذي اشتهرت به الطائف منذ القدم، وسيدخل في اعداد الوجبات أيضاً في اساليب تفاعلية، يتعرف من خلالها الزوار على مراحل قطف ورد الطائف وتقطيره وتصنيعه ضمن قالب تثقيفي وترفيهي، إذ تضم القرية: متحف الورد، وطريق الفن، ومختبر الورد، إلى جانب ورش عمل للتعريف بالحرف المرتبطة بورد الطائف، وكذلك الفعاليات الممتعة مع منافسات تتعلق بعطر الموسم، وعروض سيرك وأوركسترا الورد، إضافة إلى الملاهي وفعاليات «عيش الأدرينالين» والألعاب النارية، وهناك سوق متكامل يضم أشهر منتجات الطائف من الفواكه مثل الرمان، والتين، والعنب، والبرشومي، وهذا السوق مخصص لأبناء الطائف الذين تم تدريبهم على تغليف منتجاتهم وتقديمها بطريقة مغرية وجاذبة للسياح. مهرجان الهجن: سيكون لزوار حديقة الملك فيصل التي سنحتضن فعاليات مهرجان واي العهد للهجن موعدا مع العاب النار والرؤوس الفارغه والسيرك بالاضافة إلى أكثر من 20 فعاليه متنوعه منها المتحف، ويستعرض اكبر مجسّم للهجن وسيعلن تسجيله في جينيس للارقام القياسيه خلال انطلاق الفعاليات بالاضافه للسوق الشعبي، ويضم 24 دكان متنوع مابين الحرف اليدويه والفخاريات والمأكولات الشعبيه وغيرها، بالإضافه الى الخيمة المخصصه للسواليف والقصايد عن الهجن، وتاريخها كما سيجد الزائر الفنون التشكيليه من معارض ومنحوتات ومراسم للطفل يتخللها معزوفات كامله على الطبول والعرض الماسي، وعروض النار وعروض الرؤوس الفارغه والعروض المتجوّله والعزف على البيانو على ارتفاع 5 أمتار وعروض الليزر وفرقة المستحيل والعروض الفنيه، كما خصث مدينه للسيرك والعروض البهلوانيه والترفيهيه للاسر ومنطقة الترفيه والتحديات الرياضيه المتنوعه. سادة البيد: هي رياضة المشي الجبلي حيث المتعه والتحدي والاصرار لمتسابقي الهايكنج في مرتفعات جبال الهدا والشفا، وسيتخللها محطات للشواء الجبلي والعود وجلسات الطرب في اجواء طائفيه. واقتبست مواسم السعودية هذا الاسم من تجربة شاعر عكاظ الأول الشاعر محمد بن عواض الثبيتي رحمه الله الملقب بـ «سيد البيد»، وذلك تكريماً منها لتجربته الشعرية، ويعد الشاعر الثبيتي أحد أبرز شعراء الحداثة في المملكة والوطن العربي، واتّسمت أعماله الشعرية بالكثافة وعمق الطّرح وهاجس الذّات التي تحاور النفس، وتغوص في أسبار الكون.