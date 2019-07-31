كشف أحد أكبر وأهم البنوك في الولايات المتحدة «Capital One» أنه تعرض لاختراق للبيانات من قبل قراصنة الإنترنت كشفوا على إثره عن الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد التي تخص نحو 100 مليون أميركي و6 ملايين في كندا، بسبب «ثغرة التكوين» في خوادم شركة ​الحوسبة السحابية​ غير المسماة التي تستضيف بيانات البنك.

وقال «Capital One» إلى أن نحو 140 ألف من أرقام الضمان الاجتماعي التابعة لعملاء هذا المصرف الأمريكيين تسربت إلى قراصنة الإنترنت.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض مؤخرا على مبرمجة تدعى بايج تومبسون، يعتقد أنها على صلة بهذه الهجمات، وتحقق معها حول ملابسات هذه الحادثة، حسب ما أفادت «روسيا اليوم».