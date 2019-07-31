ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، اليوم، المعمر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري 130 عامًا الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته وعائلته خلال موسم حج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ووقف السفير عصام الثقفي على الخدمات المقدمة في المطار لخدمة الحاج أوهي وعائلته المكونة من ستة أشخاص حيث سيغادرون بفضل الله تعالى إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ليؤدوا مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.