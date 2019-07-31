استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز (رحمه الله) في قصر الأمير بندر بالرياض أمس (الثلاثاء)، المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز. كما استقبل أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز (رحمه الله)، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس الحرس الوطنى بمملكة البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مبعوثي ملك البحرين، ووزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد مبعوث السلطان قابوس لتقديم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز. وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز (رحمه الله)، عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.