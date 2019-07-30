رفض المُرشح لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن، بشكل قاطع، تُهم التحرش الجنسي التي وجهتها إليه ضابطة في الجيش.وقال الجنرال خلال جلسة استماع في لجنة شؤون القوات المسلحة لمجلس الشيوخ: «إن شيئاً كهذا لم يحدث أبدا»؛ مضيفاً: «التحقيق العادل والشامل في القضية أظهر أن تلك الاتهامات كاذبة» حسبما ذكره موقع روسيا اليوم.وتمحورت جلسة الاستماع حول هذه القضية خلال ساعتها الأولى، وحظي هايتن بدعم قوي من قِبل الوزيرة السابقة لشؤون القوات الجوية هيذر ويلسون، والسيناتورة مارثا ماكسالي التي خدمت في القوات الجوية في وقت سابق، وكشفت عن تعرضها لهجوم جنسي أثناء الخدمة.وكانت كاثرين سبليتستوزر ـ العقيد في القوات الجوية الأمريكية ـ قد اتهمت هايتن بأنه تحرش بها جنسياً عام 2017، ولم يتمكن مكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية من العثور على أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي للجنرال.