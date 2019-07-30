أطلق بنك البلاد ممثلاً بــ ذراع الحوالات المالية «إنجاز» المزود الرائد والأكثر انتشار لخدمات تحويل الأموال دولياً في المملكة العربية السعودية وضمن مبادراته للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الذاتية، لأول مرة في المملكة جهاز إنجاز نقاط البيع للحوالات المالية ( PoS ) حيث يتمتع الجهاز بنسبة أمان عالية وسهولة و سرعة في تنفيذ الحوالة في أقل من دقيقة، مما يمكّن إنجاز من تقديم خدماته في أي وقت ومن أي مكان والوصول بالخدمة لمقرات عملائنا، ومن خلال شركائنا و سفرائنا في داخل المراكز وخارجها، ويسعى بنك البلاد دائماً وباستمرار لتقديم أفضل الخدمات والحلول التي تمكن عملاءه من تحويل الأموال إلى عائلاتهم و أصدقائهم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وبأسرع وقت وبسهولة وبأفضل الأسعار والرسوم، علماً بأن الجهاز يحتوي على المميزات والخصائص التالية:

- إمكانية التحويل عن طريق شبكة شركاء ممتدة إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.

- لغة استخدام جهاز إنجاز لنقاط البيع للحوالات الدولية (PoS) باللغتين العربية والانجليزية.

- يتم الدفع من خلال بطاقة الصرف الآلي ( مدى ) لجميع البنوك المحلية.

- توفر خدمات التحويل على نظام (انجاز ايزي + ويسترن يونيون + سوفت).

- سرعة وأمان عالي.

- تسليم الحوالة للمستفيد نقدا أو إيداع مباشر في الحساب.

- سهولة الاستخدام من خلال دعم خدمة أثير تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

- طباعة إيصال تفاصيل الدفع و عمليات التحويل ورقم الحوالة.

وفي هذا الصدد، صرح الأستاذ عبد العزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: «نحن نسعى دائماً أن نكون من البنوك السبّاقة في طرح أحدث الحلول لمساعدة العملاء على إجراء المعاملات بسهولة وسرعة وبكل اريحيه. ويأتي إطلاق جهاز إنجاز نقاط البيع للحوالات المالية (PoS) والذي سيكون متوفر في مقرات الشركات والمؤسسات والمصانع والمستشفيات والمطاعم والمتاجر بالإضافة إلى مراكز إنجاز ومواقع أخرى سيتم إضافتها قريباً,ويأتي ذلك امتداداً للنجاحات التي حققها بنك البلاد في جهاز إنجاز للخدمة الذاتية»Enjaz Self Service Machine«والذي طرحناه لأول مرة بالمملكة للعملاء الكرام لتوفير تجربة أفضل للعملاء وزيادة التعاملات الرقمية الفعالة لعملائنا تحقيقاً لهدف رؤية المملكة 2030 في توسيع نطاق الخدمات إلكترونية وذلك في طور التحول الكبير نحو مصرفية رقمية».

واضاف العنيزان: «ان بنك البلاد ماضياً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه والتي كان أخرها خدمة فتح الحساب الرقمي (BAB DIGI Account) للعملاء الأفراد و المؤسسات والشركات بطريقة رقمية عبر موقع بنك البلاد الإلكتروني www.bankalbilad.com من أي مكان وخلال وقت قصير دون الحاجة إلى زيارة الفرع نهائيا أو تقديم أي مستندات، ودون الحاجة للتوقيع على أي مستند لفتح الحساب واستلام بطاقة الصرف الآلي (مدى) عبر العنوان الوطني للعميل مما يعكس حرص البنك على توفير الحلول الرقمية المتطورة لعملاء البنك من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جميع أنحاء المملكة»

يقدم بنك البلاد خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية عبر ذراع الحوالات المالية إنجاز من خلال أكثر من 180 مركزاً في أنحاء المملكة من ضمنها مراكز إنجاز بمطار الملك خالد في الرياض التي تعمل على مدار الساعة ( صالة المغادرة الدولية رقم 1 - صالة المغادرة الدولية رقم 2 – صالة القدوم الدولية رقم 2 ) بالإضافة إلى أجهزة إنجاز للخدمة الذاتية Enjaz Self Service Machine والذي يبلغ عددها 80 جهاز، كما يقدم بنك البلاد خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد والتي يتجاوز عددها 150 فرعا إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات ذاتية في «الرياض وجدة والظهران وتبوك والخرج» تعمل حتى الساعة التاسعة مساء،، كما يقدم خدماته لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة مراكز متخصصة يتجاوز عددها أكثر من 10 مركزاً في (الرياض – جدة – الدمام- الأحساء-أبها-مكة المكرمة-القصيم -حائل -الجبيل -الخفجي) وهاتف البلاد للأعمال 8001237777 وبريد الإلكتروني لمصرفية الأعمال SME@bankalbilad.com يدعمها شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها أكثر من 850 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل «البلاد نت» www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad / @Enjazalbilad عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستجرام» و«لينكد إن» و«سناب شات»، وذلك خدمة لعملاء «البلاد» وتلبية لكافة احتياجاتهم المصرفية.