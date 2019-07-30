ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم (الثلاثاء)، في مقر الأمن العام بمنى، اجتماعاً تنسيقياً في إطار التعاون بين كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى رفع مستوى التفاعل والتعاون بين مؤسسات الطوافة والأمن العام.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الخطط الموضوعة واستعدادات المؤسسات لحج العام الحالي، ووضع آلية عمل موحدة لتفويج الحجيج من مؤسسات الطوافة أثناء الحج.كما تم استعراض الخطط التي برزت وساهمت في نجاح حج العام الماضي، وشملت استقبال الحجاج بمراكز التوجيه في مداخل مكة المكرمة وإيصالهم إلى مقار سكنهم والإشراف على راحتهم وتفقد أحوالهم طيلة إقامتهم، وتخصيص العدد الكافي من العاملين لتطويفهم وإرشادهم إلى أمور دينهم، ومعاونتهم في كافة احتياجات الحج حتى مغادرتهم، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين وولي العهد.وحضر الاجتماع كافة قيادات قوات أمن الحج، يتقدمهم مساعد مدير الأمن العام للأعمال الميدانية اللواء زايد الطويان، وقائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني، وممثلون لمؤسسات الطوافة.