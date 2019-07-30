افتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مركز خدمات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بأمانة منطقة عسير، بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين، بهدف تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم.وتجول أمير عسير في أنحاء المركز واستمع إلى شرح مفصل عن تجهيزاته، حيث وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن المركز قد تم تهيئته بصورة مميزة لاستقبال المستفيدين من المستثمرين، مؤكداً أن الأمانة تسعد باستقبالهم وخدمتهم، خصوصاً وأنها اختارت مجموعة من أكفأ موظفيها لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم.وأشار الحميدي إلى أن رغبة الأمانة في توفير خدمة راقية للمستثمرين كانت الدافع لإنشاء مركز خاص لخدمتهم، منوهاً بأن المركز سيعنى بالاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين من خلال مواكبة كل جديد، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.يُذكر أن المركز يُعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، حيث هيَّأت الأمانة المركز بعدد من المقرات المجهزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال المستفيدين، تتمثل في الغرفة التجارية بأبها، والدفاع المدني، والجوازات، وكتابة العدل، ومكتب العمل، والزكاة والدخل.