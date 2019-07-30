أشاد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بدور الإعلام في المنطقة وأهميته في إيضاح القصور، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تحقيق كل ما يخدم المواطنين ويُحقق طموحهم.

وكانت «عكاظ» هي الصحيفة الوحيدة التي تفاعلت مع آراء المواطنين حول تدني الخدمات البلدية في المنطقة، حيث استنطقت رأي الأمانة والمواطنين بدقة وموثوقية عالية أثبتت من خلالها أنها «ضمير الوطن وصوت المواطن».

جاء ذلك خلال ترؤس أمير حائل جلسة مجلس المنطقة الثانية في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي 1441/1440، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس المنطقة، في صالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإمارة.

وفي مستهل الجلسة، رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد باسمه واسم أعضاء مجلس المنطقة والأهالي، خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولأبناء الفقيد وللأسرة المالكة، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وقال: «إن المنطقة ولله الحمد تشهد هذه الأيام تدشين وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المواطن»، حاثاً أعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية على متابعة سير المشاريع وتنفيذها حسب الجداول الزمنية الموضوعة وبأعلى درجات الجودة.

بعد ذلك، استعرض المجلس حاجات المنطقة التي تقدم بها الأهالي، إضافة إلى توصيات اللجان المختصة بشأنها، وذلك لإقرارها من قِبل المجلس والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم حيالها من اعتمادات، ثم أصدر المجلس القرارات والتوصيات المناسبة.