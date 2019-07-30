وُلد الإعلامي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عضو مجلس الشورى السابق عام 1944 في عنيزة، وأثرت مشاركاته الحركة الثقافية والإعلامية في المملكة، حيث ساهم في تأسيس إذاعة الرياض، وتلفزيون الرياض، وقدَّم العديد من البرامج، وله العديد من الكتب والمشاركات والمؤلفات تصل إلى 55 مؤلفاً، ويعد من أعمدة الإعلام في السعودية، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام.

وشغل الشبيلي منصب المدير العام للتلفزيون في السعودية، ثم عُيِّن وكيلاً لوزارة الإعلام، ومن مؤلفاته «نحو إعلام أفضل»، و«إعلام وأعلام»، و«صالح العبدالله الشبيلي»، و«الإعلام في المملكة العربية السعودية»، و«محمد بن جبير»، و«صفحات وثائقية من تاريخ الإعلام في المملكة العربية السعودية»، و«حمد الجاسر»، و«الملك عبدالعزيز والإعلام».