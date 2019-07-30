كشفت القيادات الأمنية خلال المؤتمر الأول لخطط الحج، إعادة آلاف المخالفين حاولوا دخول العاصمة المقدسة عبر النقاط المنتشرة على مداخلها.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون أمن الطرق اللواء خالد الضبيب، أنه تمت إعادة 267 ألف مخالف و114 سيارة خلال الشهر الماضي، فيما تم منع 59 مخالفاً و6 ناقلين من الدخول للمشاعر المقدسة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكر مساعد قائد قوات أمن الحج اللواء محمد الأحمدي، أن عدد الحجاج المتوقع تنقلهم للمسجد الحرام عبر النقل الترددي يصل إلى 5 ملايين حاج خلال الصلوات الخمس.

وأشار اللواء سعيد القرني إلى زيادة الطوق الأمني في العاصمة المقدسة لمنع سكان مكة المكرمة من التسلل للمشاعر المقدسة، لافتاً إلى وجود 5 آلاف كاميرا لرصد الحجاج في مواقعهم ومتابعتهم لتقديم الخدمات لهم.

من جانبه، بيَّن اللواء محمد البسامي، أنه تخصيص 18 قيادة مرورية في الشوارع بالعاصمة المقدسة، وتنفيذ برنامج إلكتروني للتحقق من صحة التصاريح للسيارات القاصدة المشاعر المقدسة.

فيما أشار اللواء محمد البسامي إلى تخصيص 18 قيادة مرورية في الشوارع بالعاصمة المقدسة وتنفيذ برنامج إلكتروني للتحقق من صحة التصاريح للسيارات القاصدة المشاعر المقدسة ونقل 800 ألف حاج عن طريق النقل الترددي.