أكدت «صحة الجوف» أن المعلومات التي يتم تداولها بشأن إيجاد طريقة لعلاج مرضى العمى ادعتها أخصائية بصريات «غير طبيبة» تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية غير صحيحة.وأضحت في بيان صحفي، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في المعلومات المتداولة بهذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتجهت اللجنة إلى المستشفى الحكومي وقابلت أخصائية البصريات «غير طبيبة» في عيادة البصريات، وجرى الاطلاع على ما لديها من معلومات وما تدعيه وتم مناقشتها ومقابلة عدد من الحالات التي تعاني من العمى لأسباب مختلفة والتي أدعت الأخصائية أنها أعادت إليهم البصر.وأضافت: «اتضح للجنة أنهم لم يتحسنوا ولم يعد لهم البصر، وكان فقط مجرد تخمين، حيث اتضح للجنة أنه لا يوجد أي علاج حالياً للعمى يستند على أسس علمية، وإنما هو تسليط للضوء الأخضر الذي يوجد في جهاز فحص قاع العين وهو أحد الأجهزة المستخدمة في عيادات العيون، وليس له أي تأثير علاجي أو خصائص علاجية».وتنوه «صحة الجوف» بأن المعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة وفيها إساءة إلى مهنة طب العيون وعلم البصريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأخصائية.