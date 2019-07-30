نبّهت أمانة الطائف كافة مرافق الإيواء السياحي بضرورة سداد رسوم الأشغال فور صدور الفاتورة، وذلك بعد إعلان هيئة السياحة والتراث الوطني عن إطلاق جائزة أفضل منشأة سياحية في «موسم الطائف»وقالت الأمانة: «نهيب بملاك مرافق الإيواء السياحي ضرورة سداد رسوم الأشغال بمجرد صدور الفاتورة أو خلال المهلة المنصوص عليها من الوزارة».وكانت هيئة السياحة والتراث الوطني قد أعلنت في مطلع شوال تنزيل خدمة فندق كبير في منطقة الهدا السياحية من خمس نجوم إلى نجمتين، وأكدت أنها ماضية في إعادة تصنيف الفنادق والوحدات السكنية بالمحافظة».ويهدف إعلان «السياحة» عن جائزة أفضل منشأة سياحية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، سعياً للوصول إلى أفضل المستويات في قطاع الإسكان السياحي بمحافظة الطائف.تشمل فئات قطاع الإسكان السياحي الفنادق، والشقق الفندقية، والفلل الفندقية، والفلل الفندقية التراثية، والوحدات السكنية المفروشة، والمنتجعات، والنزل السياحية، والنزل الزراعية، والمخيمات البيئية السياحية، وسيتم اختيار الفائزين من المنشآت بناء على معايير تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة والصناعة بشكل عام.ووضعت الهيئة عدداً من الشروط للترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف، أبرزها أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، والتقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وتطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من قِبل النزلاء.ودعت الهيئة المستثمرين في قطاع الإسكان السياحي بمحافظة الطائف إلى المشاركة في الجائزة والتسجيل من خلال الرابط التالي:http://taifaward.saudiseasons.sa/nomination/index.aspx