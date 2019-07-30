أعلن قياديان في بحركة الاحتجاج في السودان ألغاء المفاوضات التي كانت مقررة مع العسكريين اليوم (الثلاثاء)، في حين تظاهر مئات التلاميذ في الخرطوم احتجاجاً على مقتل خمسة من زملائهم خلال مسيرة أمس (الإثنين) في مدينة الأُبيّض. وقال القيادي والمفاوض في حركة الاحتجاج طه عثمان لوكالة فرانس برس «لن تعقد جلسة مفاوضات اليوم مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حاليا». وأكّد ذلك أيضاً المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إنّ الوفد «سيعود للخرطوم مساء اليوم » ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين. من جهته ندد رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان بمقتل المتظاهرين بمدينة الأبيض. ونقل التلفزيون الرسمي عنه، بأن ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين، وأن قتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة.