أفادت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، بأنه استمرارا للجهود التي تبذلها السفارة حيال البحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف، الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة (سان خوسيه) بجزيرة مندورو، وانطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم بمتابعة من وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين، فإنه منذ اختفاء الطائرة والجهات المختصة الفلبينية تبذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله الشريف بمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية.

وأضافت السفارة في بيان لها نشرته اليوم (الثلاثاء) أن المسؤولين في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الفلبينية ووزير الدفاع والمواصلات ومدير عام هيئة الطيران المدني وشركة الاتصالات وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن عبدالله الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص، مجددة حرصها ومتابعتها لهذه القضية، راجية من الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف إلى ذويه سالما معافى.