يروي حاج بنجلاديشي رحلته نحو نحو الحج عبر مبادرة «طريق مكة» بداية من مطار «شاه جلال» الدولي في دكا، قائلا: «أول مرة أقوم بتجربة الطريق إلى مكة.. ما شاء الله النظام سهل ومريح جداً، في السابق قمت بأداء فريضة الحج مرتين عام 1995م وعام 1998م، كنا ننتظر عدة ساعات بسبب الزحام، إلا إن حجي هذا السنة مختلف، الحجاج لا يتأخرون ويدخلون جدة ومنها إلى مكة مباشرة». ويضيف: «جميل أن الحكومة وضعت هذا النظام، عبرنا بسهولة وذهبنا مباشرة إلى الفندق، شعرت بأن كل شيء سهل ومختلف». يذكر أن «طريق مكة» هي إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030