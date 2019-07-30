عبدالكريم الذيابي (الطائف) @r777aaأنهت أمانة الطائف تجهيزات أول دار سينما، وستكون في حديقة الملك عبدالله ضمن جهودها في دعم إنجاح موسم الطائف الذي ستنطلق فعالياته (الخميس) القادم. وستكون أول دار سينما في الطائف مكشوفه لتطلاطف نسائم الليالي الطائفيه العليله.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعه أنه تم تخصيص 350 كرسي للحضور، وسيتم عرض جميع الأفلام الجديدة التي لم تعرض ستعرض على دور السينما، وأشارت المصادر أن اغلب هذه الأفلام «أجنبيه»، وحددت أسعار تذاكر الحضور والمشاهده 50 ريال.
فيما تم تخصيص دار سينما آخر في إحدى المولات التجاريه بالطائف، ولم تعرف بعد هل تقل أسعار تذاكر الدخول إليه عن أسعار سينما الأمانه. وكانت «عكاظ» انفردت قبل اسبوعين بنشر عودة السينما للطائف بعد 40 عاماً كانت توجد حينها 14 دار سينما، لتكون العوده هذه الايام من خلال إحدى الحدائق الكبيره.